Gegen graue Herbsttage: Das steht im November beim Freiendiezer Chor Germania auf dem Programm

Graue Nebelschwaden liegen über den Wiesen und Flussbiegungen der Ahr. Ganz klar, der Herbst ist da. Zeit also, es sich gemütlich zu machen und wärmer einzupacken. Nicht für die Sänger der Germania, wie der Chor mitteilt. Denn der Terminkalender der Freiendiezer Sänger ist vollgepackt und hat schon jetzt ein wichtiges Ziel vor Augen: die Adventskonzerte in der evangelischen Jakobuskirche.

Nachdem im Ortsteil Freiendiez Ende Oktober Kirmes gefeiert wurde, gratulierte der Männerchor seinem Chorleiter Jürgen Faßbender zum 60. Geburtstag herzlichst und überreichte ihm einen Geschenkkorb mit heimischen Spezialitäten und Freiendiezer Erinnerungsstücken. Die Sangeskollegen aus Plaidt hatten zuvor Abordnungen seiner Chöre anlässlich seines 30. Chorleiterjubiläums zu einer Feier nach Plaidt eingeladen. Natürlich sind auch die Freiendiezer diesem Ruf gerne gefolgt, und so kann berichtet werden: Es wurde gesungen und gelacht, die ganze Nacht.

Der November startet nun mit einer besonderen Probe. Der saarländische Komponist Alwin M. Schronen wird am Freitag, 5. November, mit den Freiendiezer Sängern selbst proben. Auf dem Programm stehen dabei die neuen, aus seiner Feder stammenden Weihnachtslieder.

Nach verschiedenen fröhlichen Ständchen geht es für die Sänger mit Terminen am Volkstrauertag und Ewigkeitssonntag, bei denen die Erinnerung an Verstorbene im Vordergrund steht, weiter durch die grauen Novembertage.

Glücklicherweise darf man sich aber auch auf einen weiteren ganz besonders freudigen Termin freuen: Am Sonntag, 21. November, werden ab 14.11 Uhr die Hüttengaudi-Karten im Haus der Vereine zum Kauf angeboten. Die Gerüchte stimmen also: Im Jahr 2022 wird es wieder eine Hüttengaudi geben.

Doch nicht wie üblich in der SV-Halle, denn die steht bekanntermaßen derzeit nicht für größere Veranstaltungen zur Verfügung. Stattdessen ist es der Germania gelungen, in Kooperation mit einem Partner aus der freien Wirtschaft die Planungen für eine „Zeltgaudi“ voranzubringen. Und so dürfen sich die Menschen auf eine Hüttengaudi am Freitag und Samstag, 4. und 5. Februar 2022, im Zelt direkt neben der SV-Halle freuen.

Am Samstag, 27. November, reist der Chor nach Koblenz, um am Nachmittag zusammen mit dem Männerchor „Harmonie“ Lindenholzhausen ein Konzert zu geben. Anschließend können die Sänger und die mitgereisten Fans in einem Weindorf zum Essen einkehren, bevor es dann weiter auf den Weihnachtsmarkt geht.

Abschluss der Gesangtermine der Germania gegen das Novembergrau sind am Adventssonntag, 5. Dezember, die beiden Adventskonzerte in der evangelischen Jakobuskirche. Die Detailplanungen laufen derzeit noch. Weitere Informationen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Mehr Informationen rund um den Chor auf www.maennerchorgermania.de oder unter Germania Freiendiez auf Facebook und Instagram.