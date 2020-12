Limburg

Auf der Mainzer Straße in Linter soll künftig in der Zeit von 22 bis 6 Uhr nur noch 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden, bisher sind dort 50 km/h möglich. Vorausgegangen war eine Verfügung des Regierungspräsidiums, in der die Mittelbehörde Tempo 30 in den Abend- und Nachtstunden zustimmt. Die notwendige verkehrsbehördliche Anordnung zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm kommt vom Landkreis Limburg-Weilburg.