Mohibullah Mohibi möchte dauerhaft in Deutschland leben und arbeiten dürfen. Der Afghane aus der Provinz Baghlan ist vor dem Krieg in seinem Heimatland geflohen. Seit seiner Ankunft in Diez im Herbst 2015 arbeitet er ausdauernd und zielstrebig daran, sich hier ein neues Leben aufzubauen und seinen Platz in der anfänglich so fremden Gesellschaft zu finden und berichtet von seinem bisherigen Lebensweg.