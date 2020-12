Archivierter Artikel vom 09.05.2020, 09:54 Uhr

Wiesbaden

Gefährlicher Fund am Rheinufer: Junger Mann angelt Handgranate

Einen ungewöhnlichen Fang hat ein 29-jähriger Mainzer am frühen Freitagabend am Biebricher Rheinufer gemacht. Er hatte plötzlich eine Handgranate an seiner Angel.