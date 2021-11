„Niemand ist heute noch verantwortlich für das, was damals am 9. November 1938 geschah, doch alle sind verantwortlich, dass es nicht noch einmal geschieht.“ Mit diesen Worten führte Thomas Rösel vom Arbeitskreis Stolpersteine in die sonntägliche Feierstunde auf dem Diezer Marktplatz ein, um an das schreckliche Verbrechen vom 9. November 1938 zu erinnern, das unzähligen Menschen das Leben kostete.