Manchmal ist es ein altes Vereinsfoto im Dorfgemeinschaftshaus, das längst Vergessenes ans Tageslicht befördert. So geschehen im Fall der jüdischen Familie Goldschmidt aus Niedertiefenbach. An sie wird am Freitag, 6. Mai, mit einer Stolpersteinverlegung erinnert. Es sind die ersten Stolpersteine in Niedertiefenbach.