Geburtstag am Sonntag: Gereon Rehberg, der Fels auf dem Limburger Domberg, wird 65

„Eine Kirche kann noch so schön und eindrucksvoll sein. Wenn du mit den Leuten nicht kannst, nutzt das alles nichts. Mir war und ist es immer wichtig, nah bei den Menschen und bei Gott zu sein. Ihnen will ich das Evangelium verständlich machen und selbst danach leben.“ Das sagt Gereon Rehberg, Dompfarrer und Mitglied des Domkapitels, der Leiter des Pastoralen Raums Limburg. Am Sonntag begeht der beliebte Seelsorger seinen 65. Geburtstag und dankt in der Feier des Hochamts (10 Uhr) seinem Schöpfer zugleich für den zehnjährigen Einsatz am Hohen Dom.