Geburtsstation in Diez nun doch vor dem Aus

Archivierter Artikel vom 06.05.2015, 23:36 Uhr

Seit Monaten war darüber spekuliert worden. Die Geschäftsführung dementierte Schließungspläne, deutete hingegen an, dass über Kooperationsmöglichkeiten mit dem St.-Vincenz-Krankenhaus in Limburg nachgedacht und bereits verhandelt werde. Gestern, so erfuhr unsere Zeitung, wurde dann Schwestern und Hebammen die bevorstehende Schließung mitgeteilt. Für Mittwochmorgen hat das Krankenhaus zu einer Pressekonferenz eingeladen. Bereits jetzt regt sich Protest. Auf Facebook wurde noch am Abend zu einer Demo aufgerufen. Termin: Mittwoch, 13. Mai, 12 Uhr vor der DRK-Klinik. jgm