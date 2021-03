Gartenbau in Corona-Zeiten: Gefragt wie nie?

„Des einen Leid ist des anderen Freud“ lautet ein bekanntes Sprichwort, das in Corona-Zeiten aktueller denn je erscheint. Denn Leiderfahrungen gab es 2020 in diversen Wirtschaftsbranchen reichlich: Neben der Gastronomie war unter anderem auch die Tourismusindustrie stark betroffen, als sich dort die Reisestornierungen häuften. Das gesparte Geld wurde stattdessen zum Beispiel in den heimischen Garten investiert. So jedenfalls lauten seit Monaten kursierende Anekdoten, die allesamt auf einen Boom im Garten- und Landschaftsbau hindeuten.