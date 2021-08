„Man muss ausgezeichnet sein, bevor man ausgezeichnet wird“, das sagte Bürgermeister Harald Gemmer bei der Verleihung der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz an Reimund Theis am Montagabend in Katzenelnbogen. An dem Ort, der den Bezug zum Ehrenamt herstellte, in der DRK-Rettungswache, konnte Landrat Frank Puchtler Reimund Theis aus Katzenelnbogen die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz überreichen.