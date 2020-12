Limburg

Es gibt keine neuen Kraftfahrzeuge ohne elektronische Steuergeräte. Bis zu 80 solcher Steuergeräte (Kleincomputer) sind in ein Auto eingebettet, die dem Fahrzeugführer die Handbedienung abnehmen, den Betrieb regeln oder überwachen und so für zahlreiche Annehmlichkeit und Sicherheit sorgen. Eine der wichtigsten Firmen in der Region, die in diesem Bereich arbeiten, ist die Limburger Firma F + S Fleckner und Simon Informationstechnik GmbH.