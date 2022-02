Für die Gäste alltäglich außergewöhnlich: Seit 190 Jahren gibt es das Hotel „Zur Krone“ in Löhnberg

Die Kunden sind erschöpft und oft schlecht gelaunt, die Mitarbeiter vom regelmäßigen Arbeitsalltag entwöhnt und viele Fragen von der Politik bleiben unbeantwortet: So fasst Hedmar Schlosser die derzeitig schwierige Lage in der Dienstleistungsbranche zusammen. Dennoch scheint er im Hotel „Zur Krone“ alles richtig zu machen. Das Familienunternehmen besteht in Löhnberg seit mehr als 190 Jahren. Schlosser führt es in der achten Generation und hat nicht vor, sich von der Corona-Krise unterkriegen zu lassen.