Es summte und brummte am Vormittag, als sich die Teilnehmer der offiziellen Eröffnung des neu geschaffenen Blühlabyrinths in der Diersteiner Au auf die etwa 500 Meter lange Strecke durch das Feld blühender Blumen, Pflanzen und Kräuter begaben. „Wir können versprechen, dass Nutzer dieses neuen Projekts hier in der Au mit Insekten auf Augenhöhe gehen können“, sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft blühende Lebensräume Diez, Ernfried Groh, bei seiner kurzen Begrüßung.