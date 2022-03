Nachdem ein Antrag des Vereins im Rahmen der Leader-Maßnahmen (ehrenamtliches Bürgerprojekt) um eine Förderung von zehn Obstbäumen positiv beschieden und auch schon zugewiesen wurde, trafen sich am vergangenen Freitag etwa zehn Vereinsmitglieder bei allerbestem Wetter im Gemarkungsstück in der Dachskaut, am Ortsausgang in Richtung Hirschberg.