Frontalzusammenstoß: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der B 274

Zwei Schwerverletzte forderte am Mittwochabend ein Unfall auf der B 274 (Schliem). Gegen 21.45 Uhr kam es in einer Kurve zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 31 Jahre alter Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte frontal mit dem 47 Jahre alten Fahrer eines VW Passat.

Beide Fahrzeugführer mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, ein Verkehrsunfallgutachten wurde in Auftrag gegeben. Da bei dem Unfallverursacher der Verdacht von Alkoholeinwirkung bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die B 274 war bis 1.30 Uhr voll gesperrt.

Am Rettungseinsatz waren die Feuerwehren Katzenelnbogen, Allendorf und die Feuerwehreinsatzzentrale der VG Aar-Einrich beteiligt, die ausgetretene Betriebsmittel aufnahmen und die Einsatzstelle ausleuchteten. Die Feuerwehr Allendorf stellte nach Rücksprache mit der Polizei sicher, dass die Bundesstraße B 274 für den gesamten Zeitraum gesperrt wurde.