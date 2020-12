Archivierter Artikel vom 13.11.2020, 08:10 Uhr

Aarbergen

Frontal gegen Baum geprallt: 78-jährige Autofahrerin stirbt bei Unfall nahe Panrod

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 3031 in Aarbergen eine 79-jährige Autofahrerin aus Daisbach ums Leben gekommen.Ersten Ermittlungen zufolge war die Frau mit ihrem VW Polo von Panrod kommend in Richtung Daisbach unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache im Bereich einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug schoss einen abschüssigen Hang hinunter und prallte dort gegen einen Baum.