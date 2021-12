In den vergangenen Jahren sind in der Limburger Kernstadt Friseurgeschäfte wie Pilze aus dem Boden geschossen. Inzwischen existieren etwa 30 Salons bei etwa 19.500 Einwohnern. Das erste Limburger Adressbuch von 1896 weist gerade einmal acht Friseure und Barbiere aus. Damals zählte die Domstadt 12.000 Köpfe. Statistisch kommen heute 650 Einwohner auf einen Betrieb, vor 125 Jahren waren es mehr als doppelt so viele, nämlich 1500 Bewohner.