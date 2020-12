Kördorf

„Das Haus des Künstlers“ – so bezeichnete der Maler Friedrich Kunitzer sein Holzhaus am Rande des Dorfes. Über 40 Jahre war er in Kördorf und im Einrich zu Hause. Es ist typisch für den bodenständigen Maler, der ausschließlich von seiner Kunst lebte, dass er auch seine Schafe mit im Gemälde abbildete. Waren die braven Vierbeiner doch auch eine wichtige Lebensgrundlage für ihn und seine Frau Tamara.