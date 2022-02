Memoriam-Gärten sind schön gestaltete Gartenanlagen, die zugleich Teil eines Friedhofs sind. Dabei wird die lateinische Vokabel „in momoriam“ (zu deutsch = in Gedenken, in Erinnerung) als Synonym für die neue Form der letzten Ruhe gesetzt. Auch die Ortsgemeinde Burgschwalbach plant, in einem Teilbereich auf dem Friedhof einen Memoriam-Garten zu errichten.