Wer am späten Abend des 31. Juli 1933 durch Freiendiez am alten Rathaus in der Rudolf-Dietz-Straße unterwegs war, wurde Zeuge eines in der frühen Zeit des Naziregimes gar nicht so ungewöhnlichen Ereignisses: Männer in SA- oder SS-Uniformen trieben Zivilisten unter Schlägen durch eine Menge von etwa 50 bis 100 brüllenden Männern und Frauen in das Rathaus. Diese Ereignisse sind unter dem Namen „Freiendiezer Blutnacht“ bekannt.