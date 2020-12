Freie Wähler in Niederneisen: Lisa-Marie Jeckel will in den Landtag

Niederneisen/Rhein-Lahn

Angespannt war die Atmosphäre zu Beginn der Aufstellung. Dies war den medizinischen Auflagen und Vorsichtsmaßnahmen im Zuge des Coronavirus geschuldet, die wie überall auch im Gasthaus zur Linde in Niederneisen zu mehr Distanz verpflichteten. Doch spätestens bei den Vorstellungen der beiden Kandidaten überwog die Aufbruchsstimmung. Schließlich startete die Partei Freie Wähler mit dem Wahlkreis Diez/Nassau in die Reihe der Aufstellungsversammlungen ihrer Direktkandidaten in Rheinland-Pfalz. „Ich freue mich sehr auf die kommenden Wochen und Monate“, sagte der Landesvorsitzende Stephan Wefelscheid und fügte an: „Bei den Aufstellungsversammlungen stellen die Kandidatinnen und Kandidaten nicht nur sich, sondern vor allem ihre Motivation und Ideen für ihre Kandidatur für ihren Wahlkreis und Rheinland-Pfalz vor. Die notwendige Aufbruchsstimmung und Zuversicht sind dabei zu spüren. Auch in diesen Tagen, in denen wir uns natürlich um das gesundheitliche und wirtschaftliche Wohl der Bürger und des Landes intensiv Gedanken machen.“