Diez

Als Marktplatz der Möglichkeiten hat sich einmal mehr der Diezer Marktplatz im Herzen der Stadt erwiesen: Der Frauenchor Fachingen hielt auf dem gerade in Coronazeiten ideal weitläufigen Areal eine offene Chorprobe ab – immer nach dem Motto „So lange ich die Musik habe“ („As long as I have music“), kann ich auch widrigen und unerfreulichen Situationen trotzen und das Beste draus machen.