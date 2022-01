Zwei, drei Stunden emotionaler Ausnahmezustand – so in etwa lässt sich ein kürzlich vor dem Diezer Amtsgericht verhandelter Fall interpretieren. Angeklagt wurde dort eine 26 Jahre alte Frau. Ihr zur Last gelegt wurde eine Vielzahl verschiedener Taten. Darunter waren fahrlässige und vorsätzliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie diverse Beleidigungen.