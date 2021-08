Oliver Fluck ist in Limburg geboren und aufgewachsen, hat an einigen Orten der Welt länger Station gemacht und fotografiert, inzwischen lebt er in Kopenhagen. Mit seiner Fotoausstellung „Mitternachtsspaziergänge – von Limburg bis Shanghai“ ist er aktuell in den Kunstsammlungen vertreten. Von der Besucherzahl ist es bisher die größte Ausstellung von Oliver Fluck. Im Gespräch äußert der Künstler sich über seine Heimatstadt, seine Lieblingsmotive und mehr.