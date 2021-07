Kürzlich berichtete unsere Zeitung über eine umfangreiche Kunstspende des ehemaligen Diezers Wolfgang Drechsler an die städtischen Kunstsammlungen. Es handelt sich um mehr als 300 Exponate des Diezer Malers Rudolf Fuchs. Dem Artikel beigefügt war ein Foto, das den heute in Mainz lebenden Drechsler bei der Übergabe der Werke an die Stadtbürgermeisterin Anette Wick zeigt. Beide präsentieren ein Ölgemälde, das in der Grafenstadt und Umgebung durchaus nicht unbekannt war.