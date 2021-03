Dem Landkreis Limburg-Weilburg geht es trotz Corona-Krise zumindest finanziell besser als gedacht. Das spornt Debatten um Investitionen an. Auch werden ehrgeizige Ziele in Sachen Klimaschutz formuliert. Der Kreistag hatte so in seiner jüngsten Sitzung einigen Gesprächsstoff.