Förderangebote für Schüler: Erst Englisch, dann Bewegung

Sie hatten sich zusammengeschlossen und ein Förderangebot für Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren entwickelt. Die Diakoniegemeinschaft Paulinenstift unterstützte sie dabei finanziell.

„Where do you come from?“, fragte Gary Miller als Kursleiter zur Eröffnung am Vormittag. „From Egypt, Syria, Afghanistan“, kam die Antwort. Längst sind ehemals geflüchtete Kinder in Deutschland angekommen, besuchen deutsche Schulen und beherrschen die deutsche Sprache. Deshalb ging es diesmal um die Förderung der englischen Sprache, welche für die Diezer und Hahnstätter Jugendlichen häufig absolutes Neuland war und bei der auch ihre Eltern keine Unterstützung geben können.

Eine Woche lang täglich von 9.30 bis 16 Uhr genossen die Jugendlichen ein spannendes Programm. Vormittags wurde Englisch gelernt, und nachmittags kam die Gruppe in Bewegung. So zum Beispiel mit Thilo Crecelius beim Workshop Bogenschießen im Hirschel in Hahnstätten, beim Minigolf in Rückershausen und beim Parkour-Training in der Lohrheimer Kalthalle. Begeistert nahmen alle Teilnehmer die Gelegenheit wahr, noch unbekannte Sportarten kennenzulernen.

„Kann ich noch mal kommen? Wann ist Trainingszeit?“, bestürmten sie den Leiter der Bogenschieß-Abteilung des Hahnstätter Schützenvereins. Natürlich ist Nachwuchs bei den Sportvereinen immer willkommen. Auch starten nach den Sommerferien neue Parkour-Kurse. Dafür nimmt das Kreml-Kulturhaus gern Anmeldungen entgegen. Darüber hinaus planen die Kooperationspartner des Jugendmigrationsdienstes und des Kreml-Kulturhauses weitere Angebote für das neue Schuljahr.