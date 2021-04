Flächennutzungsplan Aar-Einrich: Basis für künftige Entwicklung schaffen

„Wir wollen ein Qualitätspapier erstellen, in dem für unsere Verbandsgemeinde Faktoren wie Wohnen, Gewerbe, Sozialräume, Klimaschutz und mehr neu zusammengefasst und für zukünftige Aufgaben positioniert werden. Das ist eine große Aufgabe, in die alle Gemeinden der VG Aar-Einrich miteinbezogen werden.“ So leitete VG Bürgermeister Harald Gemmer einen wichtigen Tagesordnungspunkt in der Sitzung des Verbandsgemeinderates ein: die Neuaufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes für die VG Aar-Einrich.