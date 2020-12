„Firefighter 2.0“: Diezer Schüler brennen für die Feuerwehr

Diez

Wasser marsch! Dieser Ausruf schallte gleich mehrmals über das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Diez-Freiendiez. Die Schüler der Karl-von-Ibell-Schule waren mit großem Eifer bei der Sache. Schon zum dritten Mal wurde das Grundschulprojekt „Firefighter 2.0 – Mit dir in die Zukunft“, welches unter anderem von der Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Diez, Claudia Schäfer, ins Leben gerufen wurde, veranstaltet. Mit dabei sind die Karl-von-Ibell-Schule, die Pestalozzischule, die Esterauschule sowie die Grundschule in Birlenbach. Den Schülern der vierten Klassen wird mithilfe eines Theorie- und eines Praxistags eine Brandschutzerziehung zuteil. Die Theorie findet im Voraus innerhalb des Schulunterrichts statt, der Praxistag wird etwa zwei Wochen später in den jeweiligen örtlichen Feuerwehren durchgeführt.