In der kommenden Sitzung des Diezer Verbandsgemeinderats geht es nicht nur um den Untersuchungsbericht zur Greensill-Bank, sondern auch um schon eingeplante und um kommende Investitionen. Unter anderem für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Heistenbach muss mehr Geld in die Hand genommen werden.