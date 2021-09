„Bei günstiger Witterung Nachfeier im Freien; sonst in einem geeigneten Lokal.“ So heißt es auf dem Programmblatt zur Einweihung der evangelischen Kirche von Kaltenholzhausen am 28. September 1896. 125 Jahre später hofft der Kirchenvorstand wieder auf gutes Wetter, allerdings eher wegen der Corona-Pandemie, berichtet das Dekanat Nassauer Land.