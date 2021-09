Feierlichkeiten an der Lahn: Meisterkonzerte gehören zum Jubiläumsjahr der Limburger Kulturvereinigung

Mit einem umfangreichen Programm startet die Kulturvereinigung Limburg in ihr Jubiläumsjahr, sie besteht seit 75 Jahren. „Wir waren zunächst sehr zurückhaltend mit der Planung unserer neuen Saison“, so der Vorsitzende der Kulturvereinigung Peter Schreiber in einer Pressemitteilung.

„Nachdem im letzten Jahr so vieles ausfallen musste, wollen wir aber jetzt den Schritt wagen und unsere bewährten Reihen wieder anbieten, zwar noch nicht als Abonnementreihen, aber im gleichen Umfang wie gewohnt. Wir sind dankbar dafür, dass wir durch das Programm ,Neustart Kultur' durch die Bundesregierung Unterstützung erhalten haben – ohne diese Förderung ist ein Kulturbetrieb in gewohntem Maß nicht möglich“, erklärt Schreiber. So wird es wieder sechs Meisterkonzerte geben, beginnend mit der Eröffnung der Saison und der Brass Band Hessen, die schon öfters in Limburg zu hören war: The Band is Back, heißt es am Sonntag, 19. September, um 18 Uhr in der Josef-Kohlmaier-Halle in Limburg.

Der Vorverkauf hat begonnen und es empfehle sich, schnell ein Ticket zu lösen, da durch die Coronabestimmungen immer noch nur vor reduziertem Publikum musiziert werden darf. 26 Blechbläser und vier Schlagzeuger werden Musik von Morricone, Batt, Newton, Copland und sogar Martin Luther spielen. „Ein garantiert unvergessliches Klangerlebnis“, versprechen die Veranstalter.

Die weiteren Konzerte: Camerata Bohemica Prag, NeoBarock Köln, ein Soloabend mit der Pianistin Irina Markovina, Kammermusik mit Barockoboe und Orgelpositiv und dem Ensemble Concert Royal. Und schließlich folge als berauschender Abschluss die Rheinische Philharmonie Koblenz mit Mahlers 5. Sinfonie und dem vielfach preisgekrönten Trompetensolisten Simon Höfele und dem Trompetenkonzert von Joseph Haydn.

Außerdem gibt das im heimischen Raum überaus beliebte Ensemble La Serena am Sonntag, 2. Januar, ein Neujahrskonzert. Im Theaterbereich gibt es wieder den Wechsel zwischen Krimi, Komödie, Schauspiel, aber auch – verbunden mit einer kleinen Feierstunde zum 75-jährigen Bestehen am 18. Februar – Walter Renneisen mit dem Dauerbrenner „Hessisch für Fortgeschrittene“. Die Stücke im Einzelnen: 7. Oktober Hokuspokus, 29. November Oskar Schindler's Liste, 18. Februar Hessisch für Fortgeschrittene, 8. März Freundschaft, 7. April Ein großer Aufbruch, 27. April Tartuffe.

Somit werde es auch in diesem Jahr in Limburg wieder ein professionelles klassisches Musikangebot und professionelles Theater durch die Kulturvereinigung geben. Auch werden 2022 in Zusammenarbeit mit der Senioren-Union wieder drei Konzerte in der Reihe Kultur am Nachmittag im kleinen Saal der Josef-Kohlmaier-Halle stattfinden. Dort treten sowohl Profis als auch Fortgeschrittene auf, auch ein heimisches Orchester.

Die Kulturvereinigung entwickele sich auch weiter: So sind zur Belebung der Innenstadt bei freiem Eintritt Konzerte mit Musikvereinen und heimischen Chören jeweils samstagvormittags von 11.30 bis 12.15 auf dem Kornmarkt und dem Europaplatz geplant. Damit soll im Oktober begonnen werden. Wenn diese Konzertform auf Resonanz stößt, sollen ab 2022 in vierzehntägigem Rhythmus in den Sommermonaten kleine Konzerte stattfinden.

Im Jahr 2019 hatte es schon eine Veranstaltung gegeben, die sehr gut angenommen wurde: Jazz mit der Bigband des Jazzclubs Limburg sonntagnachmittags am Mühlrad. Die nächste Veranstaltung dieser Art ist für Mai/Juni 2022 vorgesehen. Der Leiter der Bigband Benjamin Steil ist gefragter Jazzsaxofonist und tourt mit verschiedenen Formationen durch Europa. Die Kulturvereinigung freut sich sehr darüber, Benjamin Steil für ein besonderes Projekt gewinnen zu können: Dreimal im Jahr soll es in Zukunft Konzerte in Klubatmosphäre geben, er wird im Gespräch mit den eingeladenen Gästen etwas zu deren Leben und ihrer Musik präsentieren.