„Das letzte Puzzleteil der ,Innerstädtischen‘ ist nun vollendet“, betonte Lutz Nink, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Diez, bei der Eröffnung des Tunnels. Am Samstag kamen erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie zahlreiche Menschen an dem Portal an der Kanalstraße zusammen, wo der Geisenbergtunnel eröffnet wurde.