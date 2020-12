Fatale Entwicklung: TuS Holzheim findet keinen neuen Vorstand

Holzheim

Manfred Linke stellte um 20.47 Uhr am Montagabend die Frage, die ihm seit Monaten schwer im Magen lag und von der die Zukunft des TuS Holzheim abhängt. „Wer kann sich vorstellen, das Amt des 1. oder 2. Vorsitzenden zu übernehmen, oder wer hat Vorschläge?“ Der Blick ging in den Raum der gut gefüllten Ardeckhalle, nur die erhoffte Person X, die sich in diesem Moment von ihrem Stuhl erhebt oder den Arm nach oben reckt, gab es schlichtweg nicht. Betretenes Schweigen unter den anwesenden TuS-Mitgliedern. Enttäuschung beim 2. Vorsitzenden Linke, der sich nicht mehr zur Wahl stellte, und Fassungslosigkeit bei langjährigen Vereinsurgesteinen. Der Ehrenvorsitzende Helmut Weimar sprach vom „traurigsten Abend“, den er in Jahrzehnten beim TuS Holzheim miterlebt habe; Linke bezeichnete es als „Trauerspiel“. „Es gab Zeiten, in denen es eine Ehre war, Vorsitzender des TuS zu sein“, gab Ortsbürgermeister Werner Dittmar vor dem Tagesordnungspunkt „Vorstandswahlen“ zu bedenken. „Es wäre bedauerlich, wenn solch ein Traditionsverein seine Tätigkeit einstellen müsste.“