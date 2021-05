Der erste Dorfautomat der Verbandsgemeinde Diez hat am Mittwoch in der Ortsmitte von Gückingen Einzug gehalten. In der Langstraße neben Blumen-Oppermann platziert und über den Rathausplatz sowie den Geschichtsweg gut zu erreichen, bietet der Automat erstaunlich viele Möglichkeiten, sich auf die Schnelle ein komplettes Essen zu bereiten. Wer etwas beim Großeinkauf vergessen hat oder dringend am Sonntag noch etwas Wichtiges benötigt, dem wird nun ganz unkompliziert ausgeholfen.