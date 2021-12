Fahndungserfolg: Limburger Polizei stellt mehrere Kilogramm Drogen und Schusswaffen sicher

Knapp sechs Kilogramm Amphetamin, Marihuana, Kokain und Schusswaffen – das ist die Ausbeute, die die Limburger Kriminalpolizei bei Ermittlungen gegen eine Bande potentieller Drogenhändler sichergestellt hat. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Am 26. November organisierte demnach ein 34-jähriger Mann aus Waldbrunn offensichtlich eine Drogenbeschaffungsfahrt, wofür er einen 26-Jährigen aus Beselich-Heckholzhausen als Kurierfahrer einsetzte. Auf der Rückfahrt wurden die beiden in Weilmünster festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden im Kofferraum des Pkw insgesamt 1,5 Kilogramm Marihuana sowie knapp 100 Gramm Haschisch sichergestellt. Weiterhin führten die Festgenommenen ein Messer in Scheckkartenformat und etwas Kokain mit sich.

Kripo ermittelt seit dem Herbst

Bei der Durchsuchung mehrerer Wohnungen entdeckten die Beamten anschließend 259 Gramm Kokain, knapp sechs Kilo Amphetamin und 87 Gramm rosa Tabletten und stellten sie sicher. Zudem fanden die Ermittler einen Revolver im schussbereiten Zustand und eine Schreckschusswaffe. Bei einem weiteren 38-jährigen Tatverdächtigen aus Beselich-Heckholzhausen wurden außerdem größere Mengen gefälschter Markenware gefunden.

Seit Herbst 2021 führe die Limburger Kriminalpolizei ein größeres Ermittlungsverfahren gegen die drei Männer sowie vier weitere Tatverdächtige aus dem Bereich Waldbrunn, Beselich und Hadamar durch, die sich mutmaßlich als Bande zum Zweck des gemeinschaftlichen Handels mit Betäubungsmitteln zusammengeschlossen hätten. Dabei bediene die Bande einen überregionalen Abnehmerkreis.

Der 34-Jährige und dessen 30-jähriger Bruder wurden am 27. November auf Antrag der Staatsanwaltschaft Limburg dem Haftrichter des Amtsgerichts Limburg vorgeführt, der Untersuchungshaft für beide anordnete, so die Polizei. Gegen die Brüder besteht der dringende Tatverdacht, sich eines bewaffneten Bandenhandels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge strafbar gemacht zu haben.