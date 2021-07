Fachdezernentin Claudia Schäfer auf Besuchstour: Ein Dankeschön an die Freiwilligen Feuerwehren

Die Anfang Juli gestarteten Besuche von Claudia Schäfer in allen Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde Diez gingen jetzt in die zweite Runde, berichtete kürzlich die VG. Begleitet wurde die Erste Beigeordnete und für das Feuerwehrwesen zuständige Dezernentin dabei durch die Wehrleitung der Verbandsgemeinde.

Erste Station der Tour war Gückingen: Dort erhielten Gianluca Pozzo und Jonas Martin ihre formelle Verpflichtung als aktive Mitglieder der Einheit. Beim Termin ebenfalls anwesend war neben Wehrleiter Marcus Grün auch der Ortsbürgermeister Thomas Petri. Der schloss sich den Dankesworten Schäfers an und hob dabei die Wichtigkeit einer Wehr im eigenen Ort hervor.

Zum Anschlusstermin in der Einheit Heistenbach war Ortsbürgermeister Mirko Unkelbach zugleich auch als aktiver Feuerwehrmann eingeladen worden. Zusammen mit Dominik und Marcel Meckel erhielt er das bronzene Ehrenzeichen für 15 Jahre Einsatzdienst. Außerdem wurde Leonard Biron als neues aktives Mitglied der Einheit formell verpflichtet.

Danach wurde die Einheit Horhausen besucht. An diesem Abend wurden Sebastian Barth, Timo Hofmann und Maximilian Schwarz jeweils mit dem bronzenen Ehrenzeichen für 15 Jahre Einsatzdienst ausgezeichnet. Zu dem Termin erschienen waren als Vertreter für die Gemeinde der Ortsbürgermeister Ralf Schmidt und für die VG-Wehrleitung der stellvertretende Wehrleiter Sebastian Kuhmann.

Schmidt hob in seiner Dankesrede hervor, dass das Gemeinwesen in Deutschland ohne Ehrenamt nicht bestehen könne: „Wir leben in einer Ehrenamts-Demokratie.“ Nur dank des uneigennützigen Engagements zahlloser Einzelner seien das kulturelle Leben, stabile demokratische Strukturen und soziale Bindungen in einer Kommune möglich. Er wünsche sich, so Schmidt weiter, dass das Ehrenamt in der Politik auch den Stellenwert erfahre, den es eigentlich verdient habe. „In der Verbandsgemeinde Diez ist es ja schon so“, weshalb der Ortsbürgermeister auch einen Dank an die Erste Beigeordnete aussprach.

Claudia Schäfer dankte in allen Einheiten jeder und jedem Einzelnen für den persönlichen Einsatz und die Bereitschaft, an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen. Der Dank gebühre auch den Familienangehörigen, die dieses Ehrenamt mindestens im Hintergrund mittragen, in aller Regel jedoch aktiv und breit unterstützen.

Daneben gelte auch ein ausdrücklicher Dank den Arbeitgebern der Feuerwehrleute. Diese sind zwar gesetzlich zur Freistellung im Einsatzfalle während der Arbeitszeit verpflichtet, der sehr großzügige Beistand der Unternehmen und Firmen für die heimischen Wehren gehe aber oft über diese Pflicht hinaus. Weitere Termine in den verbleibenden Einheiten sind für die kommenden Wochen vereinbart.