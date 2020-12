Mengerskirchen

Er ist neben Reinhold Messner einer der bekanntesten Alpinisten. Im Gegensatz zu den meisten anderen Extrembergsteigern hat er noch ein anderes sportliches Talent in den hohen Bergen angewandt – das Skifahren. Über extreme Abfahrten, wie er zum Klimawandel, Greta Thunberg und der Politik steht hat unsere Zeitung mit dem Südtiroler im Interview gesprochen. In Mengerskirchen wird der 63-Jährige am Freitag, 13. März, über seine spannendsten Ski-Abfahrten einen Vortrag halten.