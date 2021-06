Etwa 44.200 wahlberechtigte Mitglieder waren am Sonntag zu den Kirchenvorstandswahlen in 45 der insgesamt 52 evangelischen Kirchengemeinden des Dekanats Nassauer Land aufgerufen. Sie stimmten damit über die Besetzung des Leitungsgremiums ihrer Gemeinde für die kommenden sechs Jahre ab. Im September treten die neu gewählten Vorstände ihren Dienst an; in manchen Gemeinden auch mit Jugenddelegierten.