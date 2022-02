EU-Umweltprojekt: Abbau der Wehre an der Lahn bleibt unwahrscheinlich

Ein Fazit der bisherigen Arbeit: Einen durchgängigen Abbau der Wehre und eine Komplettrenaturierung des Flusses, wie das beispielsweise von der Interessengemeinschaft Lahn gefordert wurde, wird es wohl nicht geben. Von allen Seiten wird Kompromissbereitschaft vonnöten sein. Dass es grundlegende Meinungsverschiedenheiten gibt, zeigte sich bereits während der Onlineveranstaltung in engagiert geführten Chatdiskussionen etwa zum Thema Wasserkraftwerke. Und dies sind die konkreten Zielvorgaben, wie sie von den Projektpartnern in einer Veröffentlichung beschrieben und zusammengefasst worden sind:

Von Limburg bis Lahnstein

Das untere, meist enge Lahntal wird geprägt durch den Aufstau von 13 meist beweglichen Wehren mit einer Fallhöhe von bis zu sechs Metern. Diese Wehre ermöglichen vielfältige Nutzungen: Sie dienen der Schifffahrt und der Wasserkraft und halten den Grundwasserstand in der Aue auf hohem Niveau. Davon sind zum Teil unter anderem die Standsicherheit von Bauwerken und Trinkwasserentnahmen abhängig.

Durch die Vielfalt der Nutzungen und die im Umfeld gewachsenen Strukturen ist ein Wehrrückbau hier sehr problematisch. Den Ergebnissen des Dialogprozesses kann man entnehmen, dass dies gesellschaftlich auch nicht konsensfähig wäre. Vor diesem Hintergrund sind auch die außerhalb des LiLa-Projektes laufenden Planungen für den notwendigen Ersatz von sechs Lahnwehren mit dem Zielsystem vereinbar.

Zudem wird es an den betroffenen Standorten zu einer vorgezogenen Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit unter anderem für Fische kommen, was ebenfalls im Sinne des Zielsystems ist. Paddler und Motorboote werden also auch weiterhin zum Erscheinungsbild der unteren Lahn gehören und die in zum Großteil ökologisch zu optimierenden Wasserkraftanlagen gewonnene regenerative Energie wird ihren Beitrag zur Energiewende leisten.

Durch die notwendige Ertüchtigung beziehungsweise den gleichwertigen Ersatz der beweglichen Wehre wird auch zukünftig ihre unter anderem für den Hochwasserabfluss erforderliche Funktionsfähigkeit gewährleistet. Aber auch unter diesen schwierigen Randbedingungen wird es eine deutliche ökologische Aufwertung der Lahn geben, die Kompromissbereitschaft aufseiten der Nutzer erfordern wird.

Von Gießen bis Limburg

Der obere Abschnitt der Bundeswasserstraße durchfließt größtenteils weitläufige, zum Teil bebaute, meist landwirtschaftlich genutzte Auenflächen. Auch hier wird der Fluss über lange Strecken durch den Aufstau von Wehren geprägt. Dabei handelt es sich jedoch fast ausschließlich um feste Wehrschwellen mit Fallhöhen von nur 0,5 bis 3,5 Meter. Hier macht es zum Teil Sinn, die Möglichkeiten eines Wehrrückbaus detailliert zu prüfen und dort umzusetzen, wo es die zu berücksichtigenden Randbedingungen zulassen. Die motorisierte Schifffahrt wird sich der ökologischen Aufwertung in Teilbereichen gegebenenfalls unterordnen müssen und die muskelbetriebene Schifffahrt zukünftig vorrangig sein.

Das mittel- und langfristig generierbare ökologische Potenzial wird insbesondere von einem fairen Flächenmanagement abhängig sein, um geeignete Flächen für die Gewässer- und Auenentwicklung bereitstellen zu können. An der oberen Lahn werden große Chancen für großflächige Aufwertungsnahmen gesehen, heißt es. So weit die Leitplanken, entlang derer sich die Planung nun bis zu einer Umsetzung des Konzepts im Jahr 2026 entwickeln soll.

Das integrierte EU-Projekt „LiLa – Living Lahn“ läuft bereits seit gut sechs Jahren. Die EU-Förderung ermögliche viele Aktivitäten und Diskussionen, welche ohne die Förderung in dieser Tiefe nicht möglich wären, heißt es in einer Mitteilung von den Projektverantwortlichen. Neben vielfältigen Einzelmaßnahmen sei die Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes für die Lahn und ihre Aue im Bereich der Bundeswasserstraße (Gießen bis Lahnstein) ein zentraler Bestandteil des LiLa-Projektes.

Dieses Lahnkonzept werde Ende 2025 die gemeinsame Zukunftsperspektive der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz und des Bundes beschreiben. Zudem werde eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung angestrebt. Um dies zu erreichen, müssten gute Kompromisse gefunden werden, denn die Interessen seien vielfältig und zum Teil auch konträr. Deshalb sei bei der Bearbeitung von Beginn an Wert auf eine enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und den betroffenen Interessengruppen gelegt worden.

Wie geht es weiter? Im nächsten Bearbeitungsschritt werden aufbauend auf dem breit abgestimmten Zielsystem Varianten entwickelt und untersucht, wie die definierten Ziele am besten erreicht werden können. Die zu ermittelnde Vorzugsvariante wird Eingang in das Lahnkonzept und die darauf aufbauende Lahndeklaration als politische Willenserklärung der Länder und des Bundes finden. Die Umsetzung des Lahnkonzeptes wird 2026 starten. Weitere Informationen zum bisherigen Bearbeitungsprozess und den vielfältigen anderen LiLa-Maßnahmen finden sich auf der Projekthomepage: www.lila-livinglahn.de

Das nun vorgestellte Zielsystem sei ein wesentlicher Meilenstein der Bearbeitung. Es sei im Vorfeld mit den betroffenen Ressorts der Länder und des Bundes auf Arbeitsebene abgestimmt und das Beratergremium mit dem Entwurf konsultiert worden. In diesem Gremium sitzen demnach 14 Verbandsvertreter der betroffenen Interessengruppen (Natur und Ökologie, Angelfischerei, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, motorisierte und muskelbetriebene Schifffahrt, Naherholung und Tourismus), acht Kommunalvertreter und zwei Bürgerbotschafter.

Im Fokus des Zielsystems stehe der Einklang von Ökologie und Nutzungen. Wie der bisherige Dialogprozess gezeigt habe, sei die erforderliche ökologische Aufwertung nicht nur ein zentrales Anliegen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und damit der deutschen Gesetzgebung, sondern auch der Lahntalbewohner und der betroffenen Interessengruppen. Wasser sei Leben und das Leben an einem intakten Fließgewässer erhöhe die Lebensqualität. Deshalb gelte es, die ökologische Aufwertung mit den vielfältigen über Jahrhunderte gewachsenen Nutzungen des Flusses und seiner Aue in einem integrativen Konzept zusammenzubringen.

So sollen zum einen vielfältige naturnahe Lebensräume erhalten und entwickelt werden. Ziele sind laut Mitteilung die Ausweitung des Biotopverbundes, die Verbesserung der Gewässerstruktur, die gute Wasserqualität als Lebensgrundlage und die Einflussminimierung invasiver Arten. Zum anderen soll auch zukünftig eine nachhaltige Nutzung der Lahn und ihrer Aue ermöglicht werden.

Hier gehe es neben der Gewährleistung einer regionalen Versorgung durch die Lahn und ihre Aue (Trinkwassergewinnung, regionale Erzeugung von Lebensmitteln und nachwachsenden Rohstoffen, nachhaltige Nutzung der regenerativen Wasserkraft, Hochwasserrückhalt sowie -schutz) auch um die Weiterentwicklung des Lahntales als attraktive und nachhaltige Tourismus- und Freizeitregion (Tourismus- und Freizeitnutzung allgemein, bedarfsgerechte Entwicklung der Schifffahrt und der wassertouristischen Infrastruktur, Förderung der Nachhaltigkeit der Angelfischerei).

In einem dritten Themenkomplex wurden Ziele formuliert, um die Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Lahnkonzeptes zu verbessern (Flächenmanagement, Zusammenarbeit, Stärkung der Akteure, Sensibilisierung der Bevölkerung). All diese Aspekte gelte es im weiteren Bearbeitungsprozess parallel und in ausgewogener Weise zu berücksichtigen. Dabei seien aufgrund der unterschiedlichen Randbedingungen im Bereich der oberen Lahn von Gießen bis Limburg und der unteren Lahn von Limburg bis Lahnstein schon jetzt zum Teil unterschiedliche Zukunftsperspektiven erkennbar.