In einer Aussage waren sich die Sprecher der Fraktionen im VG-Rat Aar-Einrich zum Haushalt für 2022 einig: Alle dankten den Mitarbeitern der Verwaltung, die in schweren Zeiten nicht nur die Fusion zur VG Aar-Einrich, sondern auch während laufender Bauarbeiten in den Verwaltungsgebäuden die Auswirkungen der Corona-Pandemie umsetzen mussten.