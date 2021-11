900.000 Euro soll der Kreistag Limburg-Weilburg bewilligen, damit der Landkreis den Anbau des Limburger Rathauses in der Werner-Senger-Straße erwerben kann. Diese Entscheidung steht auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kreistages am Freitag, 5. November, um 9 Uhr in der Turnhalle in Hünfelden-Heringen.