Ein marokkanischer Lkw-Fahrer ist nach ersten Angaben der Autobahnpolizei Wiesbaden aufgrund von Aquaplanings gegen 13.20 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main am Gefällstück am Elzer Berg ins Schleudern geraten. Hierbei stellte er sich mit seinem Fahrzeug quer und kollidierte mit einem BMW. Dessen Fahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.