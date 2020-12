VG Aar-Einrich

Am Montag traf sich der Verbandsgemeinderat zu seiner ersten Präsenzsitzung nach dem Lockdown in der Corona-Krise. Heute feiert die junge Verbandsgemeinde Aar-Einrich ihren ersten Geburtstag. Am 1. Juli 2019 fusionierten die beiden ehemaligen Verbandsgemeinden Hahnstätten und Katzenelnbogen im Zuge der rheinland-pfälzischen Gebietsreform zur neuen Gebietskörperschaft.