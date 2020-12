Diez/Rhein-Lahn

Was passiert eigentlich, wenn Schüler oder Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet werden? Seit Schulbeginn letzter Woche stellte sich mancher diese Frage. Nun ist aus der Befürchtung Realität geworden: Noch am Sonntagabend verkündete der Schulleiter des Diezer Sophie-Hedwig-Gymnasiums (SHG), Dr. Frank Schmidt, dass bei einem Lehrer der Corona-Test positiv ausfiel. In Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises und der Schulbehörde habe man erste Maßnahmen ergriffen, so Schmidt.