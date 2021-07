20 Meter unter der Erde begrüßte die heilige Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute, die jungen Besucher, die am Donnerstag mit Uwe Mathes, dem Vorsitzenden des Kubacher Höhlenvereins, die erste Führung nach der Lockdown-Pause erleben durften. Die Mädchen und Jungen der Klasse 4a der Max-von-Gagernschule Kelkheim konnten in Gruppen von jeweils 14 Kindern aufgeteilt 50 Meter in die Erde hinabsteigen.