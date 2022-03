Freude in der Familie Denninghoff, Enttäuschung bei Alexander Lorch und allen, die ihn in den vergangenen Wochen unterstützt haben. Nicht nur, dass Jörg Denninghoff (SPD) zum neuen Landrat des Rhein-Lahn-Kreises gewählt wurde sorgte in Allendorf für gute Stimmung. Auch sein Bruder Lars Denninghoff (SPD) lag nach der Auszählung der Stimmen zur Wahl des neuen Bürgermeisters der VG Aar-Einrich deutlich vor seinem Mitbewerber Alexander Lorch.