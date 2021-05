Erst katholisches Gemeindehaus, dann Karstadt: Wie der Georgshof Limburger Stadtgeschichte schrieb

Zwischen dem ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer (1949 bis 1963) und seinem dritten Nachfolger Willy Brandt (1969 bis 1974) lagen von CDU bis SPD parteipolitische Welten. Doch eines hatten sie gemeinsam. Sie waren beide – ein jeder zu seiner Zeit – im altehrwürdigen Limburger St. Georgshof zu Gast. 46 Jahre lang war dieses Gebäude an der Ecke Schiede/Diezer Straße mit seinem großen Saal mit Empore und seinen fünf Nebenräumen ein Gemeinde- und Vereinshaus, bis er im Januar 1977 von der neu errichteten Stadthalle abgelöst und an seiner Stelle das Karstadt Warenhaus errichtet wurde. Ein Blick in die Historie.