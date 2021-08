Erst geflüchtet, dann Munition gefunden: Zwei Männer landen nach Verfolgungsfahrt mit Polizei und im Gewahrsam

Zwei Männer im Alter von 40 und 34 Jahren sind in der Nacht zum Mittwoch auf der B 54 bei Langendernbach festgenommen worden, nachdem sie sich mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt geliefert hatten. In dem Fahrzeug wurden Drogen aufgefunden sowie zahlreiche weitere Verstöße festgestellt, erklärt die Polizei.

Gegen 0.15 Uhr war eine Streife der Polizei Limburg auf einen Audi bei Hausen aufmerksam geworden, der überprüft werden sollte. Als die Beamten das Blaulicht einschalteten, beschleunigte das Fahrzeug nach ihren Angaben. Im weiteren Verlauf flüchtete der Fahrer über mehrere Hausener Ortsteile in Richtung Langendernbach und dann über die B 54 in Richtung Irmtraut, offensichtlich in der Absicht, sich der Kontrolle zu entziehen.

Letztlich geriet der flüchtige Pkw beim Versuch, einem die Fahrbahn blockierenden Streifenwagen auszuweichen, in den Straßengraben, wo der 40-jährige Fahrer sowie sein 34-jähriger Beifahrer festgenommen wurden. Neben Drogen wurden in dem Fahrzeug auch ein Schlagstock sowie Munition für eine Schusswaffe gefunden.

Die zwei bereits polizeibekannten Tatverdächtigen verbrachten die Nacht im Gewahrsam und wurden nach Rücksprache mit der Limburger Staatsanwaltschaft und weiteren Durchsuchungsmaßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, teilen die Beamten mit.