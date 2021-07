Schon der Hinweg über den Wiesenpfad mit den Maulwurfshügeln war beschaulich, nun bietet sich auch noch eine Relax-Liege an, um zu entspannen und den Wolken nachzuschauen. „Der Himmel soll sich freuen“, lautet dazu die passende Bibelstelle, die direkt neben der Wohlfühlbank nachgelesen werden kann. Sie stammt aus dem Psalm 96, und der begleitet über den gesamten „Kleinen Pilgerweg im Aartal“, der am Sonntag, 11. Juli, 14 Uhr, in Zollhaus eröffnet werden soll.